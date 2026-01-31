Дерматолог назвал возможные причины потери волос

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Выпадение волос может быть вызвано стрессом, плохим питанием, приемом некоторых лекарств и нарушением выработки половых гормонов, рассказал РИА Новости врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Андрей Кузнецов.
«Выпадение волос может служить признаком различных состояний и заболеваний. Среди распространенных причин временной утраты волос у мужчин и женщин лидирующее место занимает телогеновая алопеция. Данная форма представляет собой реакцию организма на внешние факторы», — сообщил Кузнецов.
Среди этих факторов он назвал реакцию организма на стрессовые ситуации, перенесенные хирургические вмешательства, инфекционные заболевания, например коронавирусную инфекцию. При этом для телогеновой алопеции характерен период активного выпадения волос в среднем в течение 2−3 месяцев после травматичного события, обратил внимание дерматолог.
Также выпадение волос как у мужчин, так и у женщин возможно, если человек питается нерационально и несбалансированно, если у него есть заболевания щитовидной железы. Также на потерю волос влияют аутоиммунные процессы, железодефицитная анемия. А иногда она возникает из-за приема некоторых лекарств, например антикоагулянтов, ретиноидов, бета-блокаторов, некоторых антидепрессантов и химиотерапевтических препаратов.
«У женщин выпадение волос может возникнуть и на фоне нарушения выработки половых гормонов, например, в менопаузу отмечается снижение уровня их образования, а также встречается при синдроме поликистозных яичников, когда образуется избыточное количество мужских половых гормонов», — отметил Кузнецов.
Кроме того, потеря волос иногда возникает после родов из-за изменения уровня гормонов. Во время беременности возрастает уровень эстрогенов, а после нее резко падает, что приводит к потере волос через 2−4 месяца. «Стресс, связанный с рождением ребенка, также может негативно сказываться на организме, стимулируя выпадение волос», — заключил врач.