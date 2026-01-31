Дерматолог назвал возможные причины потери волос

Также выпадение волос как у мужчин, так и у женщин возможно, если человек питается нерационально и несбалансированно, если у него есть заболевания щитовидной железы. Также на потерю волос влияют аутоиммунные процессы, железодефицитная анемия. А иногда она возникает из-за приема некоторых лекарств, например антикоагулянтов, ретиноидов, бета-блокаторов, некоторых антидепрессантов и химиотерапевтических препаратов.