«Сибирь» вернула долг минскому «Динамо»: как ХК порадовал новосибирских болельщиков — 133 фото битвы

ХК «Сибирь» продолжает свою победную серию. На домашнем льду она уверенно обыграла минское «Динамо» со счётом 4:1, одержав уже четвёртую победу подряд.
Этот матч стал для команды особенным — ведь в первой встрече с минчанами в начале сезона «Сибирь» потерпела сокрушительное поражение 0:7. Тогда после этой игры даже сменился главный тренер. Но, как оказалось, именно с того момента команда начала своё возвращение.
Игра началась под полным контролем новосибирцев. «Сибирь» сразу же взяла инициативу и не отпускала её. Гости смогли сделать первый бросок по воротам только на 11-й минуте — настолько хозяева владели шайбой.
Первым забил Алексей Яковлев. Позже отличились Семён Кошелев и Энди Андреофф. Особенно радостным стал гол Фёдора Гордеева — его первая шайба в этом сезоне. Он забросил её после красивой комбинации с Сергеем Широковым.
В матче дебютировал новый игрок «Сибири» — опытный Андрей Локтионов. Он сразу же влился в игру и мог отличиться уже в первом периоде, но шайба тогда не вошла в ворота.
Минчане смогли отквитать только одну шайбу в конце матча, когда у «Сибири» был удалён игрок. Но это уже ничего не решало — победа новосибирцев была предрешена.
После этой игры «Сибирь» продолжает укреплять свои позиции в зоне плей-офф. Команда показывает, что становится серьёзной силой в чемпионате.
Яркие моменты матча — в нашем фоторепортаже.
Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм.