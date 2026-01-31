«Сибирь» вернула долг минскому «Динамо»: как ХК порадовал новосибирских болельщиков — 133 фото битвы

Этот матч стал для команды особенным — ведь в первой встрече с минчанами в начале сезона «Сибирь» потерпела сокрушительное поражение 0:7. Тогда после этой игры даже сменился главный тренер. Но, как оказалось, именно с того момента команда начала своё возвращение.