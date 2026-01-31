Ричмонд
Новый Рудневский мост во Владивостоке появится не ранее, чем через три года

Мэр Шестаков уточнил, что на его реконструкцию направят половину поступившего 10-млрдного транша.

Источник: PrimaMedia.ru

Новый Рудневский мост во Владивостоке будут не менее трех лет, заявил глава Константин Шестаков. На реконструкцию направят половину недавно одобренного городу 10-миллиардного инфраструктурного кредита, сообщает ИА PrimaMedia.

«Часть средств, а именно — 5 млрд — пойдет на реконструкцию Рудневского моста. В скором времени приступим к поиску подрядной организации для выполнения этих работ. Строительство займет не меньше трех лет», — написал Константин Шестаков в своем ТГ-канале (18+).

Накануне, президиум правкомиссии во главе с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным одобрил заявку Приморского края на получение казначейского инфраструктурного кредита в размере 10 млрд рублей. Эти средства предназначены на строительство Рудневского моста и модернизацию инженерных сетей.

«Это повысит надёжность и качество электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для более чем 120 тысяч человек, а также обеспечит возможность подключения новых потребителей», — говорится в сообщении правительства.

Глава Владивостока уточнил, на какие именно объекты инфруктуры предполагается направить вторую половину кредита. Это создание трех газовых котельных в Первомайском районе; модернизация более семи км тепловых сетей на Нейбута, Вязовой, Верхнепортовой, Давыдова, Русской, Окатовой, Вилкова и других улицах; создание энергетической инфраструктуры для реализации проектов комплексного развития территорий по улицам Державина, Всеволода Сибирцева и Тюменской.

На встрече с президентом РФ во время 10-го Восточного экономического форума (16+) губернатор Олег Кожемяко оценил объем необходимых затрат на Рудневский мост в 10 млрд рублей и попросил ускорить выделение инфраструктурного кредита.

Напомним, в декабре 2024 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектной документации строительства Рудневского моста. Речь идет по сути о строительстве нового моста рядом с существующим после чего старый мост демонтируют. Новый мост будет четврехполосным. Его длина составит 498 м, ширина — 28 м. Также появятся тротуары шириной в три метра и освещение. Проект предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети на подходе к мостовому сооружению.

Проект реконструкции моста был включен в мастер-план Владивостока.

Рудневский мост связывает напрямую Первореченский и Первомайский районы города. Его построили более 40 лет назад как временное сооружение. Из-за строительных недочетов он так и не был принят официально в эксплуатацию. В 1993 его заасфальтировали и открыли для движения, хотя он не был безопасным. За содержание и эксплуатацию моста долгое время никто не отвечал, в 2012 году его приняла на баланс администрация Владивостока.

Состояние моста вызывает большую озабоченность горожан. В январе этого года на многострадальном Рудневском мосту снова образовался деформационный шов, который жители Владивостока назвали «трещиной, в которую может провалиться нога». Специалисты рассказали, что держат ситуацию под контролем.