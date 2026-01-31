Новый Рудневский мост во Владивостоке появится не ранее, чем через три года

Новый Рудневский мост во Владивостоке будут не менее трех лет, заявил глава Константин Шестаков. На реконструкцию направят половину недавно одобренного городу 10-миллиардного инфраструктурного кредита, сообщает ИА PrimaMedia.
«Часть средств, а именно — 5 млрд — пойдет на реконструкцию Рудневского моста. В скором времени приступим к поиску подрядной организации для выполнения этих работ. Строительство займет не меньше трех лет», — написал Константин Шестаков в своем ТГ-канале (18+).
Накануне, президиум правкомиссии во главе с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным одобрил заявку Приморского края на получение казначейского инфраструктурного кредита в размере 10 млрд рублей. Эти средства предназначены на строительство Рудневского моста и модернизацию инженерных сетей.
«Это повысит надёжность и качество электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для более чем 120 тысяч человек, а также обеспечит возможность подключения новых потребителей», — говорится в сообщении правительства.
Глава Владивостока уточнил, на какие именно объекты инфруктуры предполагается направить вторую половину кредита. Это создание трех газовых котельных в Первомайском районе; модернизация более семи км тепловых сетей на Нейбута, Вязовой, Верхнепортовой, Давыдова, Русской, Окатовой, Вилкова и других улицах; создание энергетической инфраструктуры для реализации проектов комплексного развития территорий по улицам Державина, Всеволода Сибирцева и Тюменской.
На встрече с президентом РФ во время 10-го Восточного экономического форума (16+) губернатор Олег Кожемяко оценил объем необходимых затрат на Рудневский мост в 10 млрд рублей и попросил ускорить выделение инфраструктурного кредита.
Напомним, в декабре 2024 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектной документации строительства Рудневского моста. Речь идет по сути о строительстве нового моста рядом с существующим после чего старый мост демонтируют. Новый мост будет четврехполосным. Его длина составит 498 м, ширина — 28 м. Также появятся тротуары шириной в три метра и освещение. Проект предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети на подходе к мостовому сооружению.
Проект реконструкции моста был включен в мастер-план Владивостока.
Рудневский мост связывает напрямую Первореченский и Первомайский районы города. Его построили более 40 лет назад как временное сооружение. Из-за строительных недочетов он так и не был принят официально в эксплуатацию. В 1993 его заасфальтировали и открыли для движения, хотя он не был безопасным. За содержание и эксплуатацию моста долгое время никто не отвечал, в 2012 году его приняла на баланс администрация Владивостока.
Состояние моста вызывает большую озабоченность горожан. В январе этого года на многострадальном Рудневском мосту снова образовался деформационный шов, который жители Владивостока назвали «трещиной, в которую может провалиться нога». Специалисты рассказали, что держат ситуацию под контролем.