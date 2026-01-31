Ричмонд
В России хотят запретить рекламу сахаросодержащих напитков для детей

В ОП предложили запретить рекламу сахаросодержащих напитков из-за негативного влияния на здоровье детей.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили запретить рекламу сахаросодержащих напитков, негативно влияющих на здоровье детей. С подобной инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Предлагаю с учетом вредных факторов установить запрет на рекламу сахаросодержащих напитков для детей», — сказал он в беседе с ТАСС.

Гриб считает, что на бутылках и банках должны быть четко видны предупреждения об опасности, которую несут подобные напитки.

По его словам, медики давно бьют тревогу из-за распространенности среди детей вредных напитков с высоким содержанием сахара. К ним относятся сладкая газировка, пакетированные соки, нектары и морсы.

До этого в Госдуме РФ выступили с инициативой запретить рекламу фастфуда с участием детей. Подобный запрет также должен коснуться рекламы продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и жиров.