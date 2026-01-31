Nikkei: Токийский университет в апреле испытает на людях вакцину от вируса Нипах

Вирус Нипах (NiV) представляет собой патоген, который разносится летучими мышами из семейства крылановых. Он способен передаваться от животных к людям и вызывать тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций, уровень летальности которых в некоторых случаях достигает 80%. Вспышки заражения вирусом Нипах ежегодно происходят в разных регионах Южной и Юго-Восточной Азии с большим числом смертей. С момента выявления этой болезни в 1998 году ею заразились порядка тысячи человек. Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. Пока от него нет вакцины.