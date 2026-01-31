Ричмонд
Суд продлил арест псковскому политику Шлосбергу* по 2 апреля

Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей политику Льву Шлосбергу*. Срок ареста продлён до 2 апреля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

«Псковский городской суд удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении по 2 апреля 2026 года меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя Псковского регионального отделения Российской объединенной демократической партии “Яблоко” Шлосберга*», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Шлосбергу* предъявлены обвинения в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ) и в публичных действиях, направленных на дискредитацию Армии России (часть 1 статьи 280.3 УК РФ).

По версии следствия, 12 января 2025 года Шлосберг* разместил в социальной сети «Одноклассники» видеозапись, содержащую дискредитирующую информацию о Вооружённых силах Российской Федерации.

Ранее стендап-комику Артемию Останину** продлили срок содержания под стражей до 25 июня. Московский Мещанский суд вынес такое решение на основании двух статей Уголовного кодекса, вменяемых комику: о разжигании ненависти к участникам СВО и оскорблении чувств верующих. Согласно материалам дела, 15 марта обвиняемый позволил себе выразить неприязнь в отношении бойцов с травмами. Кроме того, в производстве находится инцидент от 7 марта, когда, согласно заявлению прокуратуры, Останин** представил комедийный номер, включавший высказывания, унижающие достоинство верующих.

* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.