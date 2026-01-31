Суд продлил арест псковскому политику Шлосбергу* по 2 апреля

Ранее стендап-комику Артемию Останину** продлили срок содержания под стражей до 25 июня. Московский Мещанский суд вынес такое решение на основании двух статей Уголовного кодекса, вменяемых комику: о разжигании ненависти к участникам СВО и оскорблении чувств верующих. Согласно материалам дела, 15 марта обвиняемый позволил себе выразить неприязнь в отношении бойцов с травмами. Кроме того, в производстве находится инцидент от 7 марта, когда, согласно заявлению прокуратуры, Останин** представил комедийный номер, включавший высказывания, унижающие достоинство верующих.