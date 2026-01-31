Бывшая российская легкоатлетка Чен жестко ответила живущей в США Клишиной

Бывшая российская легкоатлетка, чемпионка мира Иоланда Чен жестко ответила живущей в Соединенных Штатах прыгунье в длину Дарье Клишиной.
— Клишина уже 10 лет не живет в России. Откуда ей знать, что у нас происходит? Что значит российская легкая атлетика была разрушена? Это у нее голова разрушена! Всяких слушать не надо, которые в спорте не соображают, — цитирует ее издание Metaratings.
По словам Чен, легкая атлетика в стране находится в хорошем состоянии, в РФ проводятся соревнования на высочайшем уровне. Российские спортсмены докажут это после возвращения, подчеркнула она в беседе с порталом.
Ранее в интервью блогеру Виктору Кравченко Клишина низко оценила сегодняшний уровень российской легкой атлетики.
Она живет в США с 2013 года. Клишина является двукратной чемпионкой Европы и серебряной призеркой чемпионата мира 2017 года. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она стала единственной легкоатлеткой из России, которую допустили до соревнований.