Первый рейс нового самолёта Ан‑24РВ связал Хабаровск и Нелькан

Самолёт Ан‑24РВ — турбовинтовой пассажирский лайнер, рассчитанный на 44 кресла. Он предназначен для региональных перевозок, в том числе в сложных климатических условиях и на грунтовых взлётно‑посадочных полосах. Авиакомпания приобрела судно накануне Нового года. Как пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, модель зарекомендовала себя как надёжная и неприхотливая в эксплуатации — это особенно важно для полётов в отдалённые районы, сообщает пресс-служба регионального правительства.