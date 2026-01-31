Первый рейс нового самолёта Ан‑24РВ связал Хабаровск и Нелькан

В Хабаровском крае краевой авиаперевозчик выполнил первый рейс на недавно приобретённом самолёте Ан‑24РВ. Воздушное судно отправилось по маршруту «Хабаровск — Нелькан» — одному из самых живописных: полёт проходит над Джугжурским хребтом, и из иллюминаторов открываются виды на горный рельеф и таёжные массивы. На борт поднялись 16 пассажиров. Посадка в аэропорту краевой столицы состоялась в 18:04, сообщает ВК Хабаровские авиалинии.
Самолёт Ан‑24РВ — турбовинтовой пассажирский лайнер, рассчитанный на 44 кресла. Он предназначен для региональных перевозок, в том числе в сложных климатических условиях и на грунтовых взлётно‑посадочных полосах. Авиакомпания приобрела судно накануне Нового года. Как пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, модель зарекомендовала себя как надёжная и неприхотливая в эксплуатации — это особенно важно для полётов в отдалённые районы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В дальнейшем Ан‑24РВ будет обслуживать ключевые местные маршруты. Помимо Нелькана, самолёт задействуют на рейсах в Охотск и село Богородское. Для этих населённых пунктов авиация зачастую остаётся единственным круглогодичным видом транспорта.
Инициатива по обновлению авиапарка стартовала по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Цель — повысить устойчивость и регулярность региональных авиаперевозок. В рамках соглашения с министерством транспорта и дорожного хозяйства края авиакомпания «ХабАвиа» планирует в текущем году выполнить 1355 субсидируемых рейсов. Около половины из них придётся на самолёты Ан‑24.
Пополнение флота позволит не только реализовать полётную программу prepared 2026 года, но и создать резерв для расширения маршрутной сети в перспективе.