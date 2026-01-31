Россиянам напомнили о четырёхдневной рабочей неделе в феврале

Ранее доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, когда россиян ждут длинные трехдневные выходные в феврале. Он напомнил, что отдых связан с празднованием Международного женского дня. В 2026 году 8 марта — воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы 7 по понедельник 9 марта включительно. За ней последует сокращенная рабочая неделя с 10 по 13 марта.