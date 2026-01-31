Ричмонд
Россиянам напомнили о четырёхдневной рабочей неделе в феврале

Россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя в конце февраля.

Источник: Комсомольская правда

На неделе в конце февраля у россиян будет всего четыре рабочих дня — с 24 по 27 число.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил график праздничных дней на 2026 год. Согласно постановлению, в честь Дня защитника Отечества выходные продлятся три дня — с 21 по 23 февраля. Таким образом, в феврале будет 19 рабочих и 9 выходных дней.

Ранее доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, когда россиян ждут длинные трехдневные выходные в феврале. Он напомнил, что отдых связан с празднованием Международного женского дня. В 2026 году 8 марта — воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы 7 по понедельник 9 марта включительно. За ней последует сокращенная рабочая неделя с 10 по 13 марта.

Накануне в Госдуме выступили с инициативой исключить выходные из числа дней отпуска.