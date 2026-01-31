Роспотребнадзор назвал условия возврата и обмена ювелирных украшений

Там уточнили, что основной признак качественного изделия — это правильная маркировка. На ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов обязательно должны быть оттиски государственных пробирных клейм, а также оттиски именников (для изделий российского производства), которые характеризуют сплав, пробу, а также имя или символ изготовителя. При покупке нужно проверить, чтобы все оттиски были четкими и видимыми.