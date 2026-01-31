В России с 1 февраля повысят размер пособия по беременности и родам

Как рассказал РИА Новости экономист Андрей Гиринский, ранее эта сумма составляла 794 355 рублей. Размер выплаты зависит от дохода женщины за два предшествующих года и продолжительности отпуска. Право на пособие при усыновлении ребёнка до трёх месяцев имеют как женщины, так и мужчины. В случае осложнённой беременности (156 дней) максимальная сумма может достигать 1 065 074 рубля, а при многоплодной беременности (194 дня) — 1 324 515 рублей.