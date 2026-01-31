Юрист предупредил об ответственности за сосульки на балконе

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Гражданин РФ несет ответственность за сосульки, если они упали с самовольно смонтированного козырька балкона, при этом поранив других людей или повредив чужое имущество, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Если сосульки упали с самовольно смонтированного козырька балкона, то ответственность понесет и собственник квартиры… Самовольно обустроенные козырьки не являются общедомовым имуществом, и собственник квартиры обязан очищать балкон и козырек от снега и сосулек. При этом виновник в случае причинения вреда имуществу или здоровью граждан обязан возместить ущерб (статье 1064 ГК РФ “Общие основания ответственности за причинение вреда”), а в тяжелых случаях возможна и уголовная ответственность», — рассказал Хаминский.
Юрист уточнил, что обычно за придомовую территорию несет ответственность управляющая компания, обслуживающая дом. Согласно действующему законодательству, управляющая компания должна обеспечить безопасность граждан и содержать в порядке общедомовое имущество в многоквартирном доме.
«Если сосульки упали с крыши многоквартирного дома, то есть с общедомового имущества, то управляющая компания однозначно понесет ответственность за это… Таким образом, если в результате ненадлежащего оказания услуг по уборки от наледей и сосулек жильцам причинён ущерб (поврежден снегом автомобиль, травма из-за падения сосульки) граждане могут даже получить компенсацию за порчу имущества от управляющей компании. Если же не дай бог, причинён вред жизни и здоровью, то необходимо обращаться в полицию с требованием возбуждения уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — заключил Хаминский.