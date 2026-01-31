В ГД предложили закрепить периоды бесплатного пользования платными парковками

Согласно действующему законодательству, регионы путем издания законов могут решать, когда платные парковки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, можно использовать в выходные и нерабочие праздничные дни бесплатно и в какое время суток в другие дни. Однако обязанности устанавливать периоды бесплатного использования платных парковок у субъектов РФ нет, поэтому в регионах действуют свои правила, что создает неравные условия для автовладельцев в разных частях страны.