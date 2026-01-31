В ГД предложили закрепить периоды бесплатного пользования платными парковками

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы подготовила к внесению в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать регионы устанавливать периоды бесплатного использования платных парковок. Документ, направленный на заключение в правительство, есть в распоряжении ТАСС.
Законопроект разработан депутатами во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Изменения предлагается внести в статью 13 федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», а также в отдельные законодательные акты РФ.
Согласно действующему законодательству, регионы путем издания законов могут решать, когда платные парковки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, можно использовать в выходные и нерабочие праздничные дни бесплатно и в какое время суток в другие дни. Однако обязанности устанавливать периоды бесплатного использования платных парковок у субъектов РФ нет, поэтому в регионах действуют свои правила, что создает неравные условия для автовладельцев в разных частях страны.
«Полагаем, что введение для всех бесплатной парковки в выходные и нерабочие праздничные дни, когда многие горожане уезжают на дачи и трафик в городе не напряженный, устранит существующую несправедливость, а также существенно снизит финансовую нагрузку на автовладельцев», — говорится в пояснительной записке.