На известную сеть ресторанов Владивостока подали в суд

По словам руководителей ресторанной сети из Владивостока, в своё время они также хотели зарегистрировать название в Роспатенте. Однако получили отказ, так как название городов в товарных знаков использовать по закону запрещено. А вот питерская компания каким-то образом успешно прошла процедуру.