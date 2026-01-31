Ричмонд
На известную сеть ресторанов Владивостока подали в суд

Претензии связаны с использованием бренда, истцы настаивают на компенсации.

Источник: пресс-служба администрации Владивостока

Компания из Санкт-Петербурга подала иск на известную во Владивостоке сеть ресторанов «Токио». Истцы утверждают, что им принадлежит право на использование названия и требуют денежную компенсацию. Представили компании из Владивостока заявляют, что удивлены иском и готовятся к суду.

Дата очередного заседания по делу назначена на 17 февраля в Арбитражном суде Приморского края.

Как сообщает ИА PrimaMedia, в иске заявитель просит взыскать компенсацию за незаконное использование обозначения «Токио», сходного до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками.

По словам руководителей ресторанной сети из Владивостока, в своё время они также хотели зарегистрировать название в Роспатенте. Однако получили отказ, так как название городов в товарных знаков использовать по закону запрещено. А вот питерская компания каким-то образом успешно прошла процедуру.

Сейчас ответчики предусматривают «разные варианты развития ситуации» и готовятся к суду.

Добавим, что сеть ресторанов «Токио» насчитывает шесть точке, она работает во Владивостоке 18 лет.