Онколог Гончарук рассказал, какие обследования надо проходить людям после 40 лет

— Целью обследований после 40 лет является активный скрининг опухолей с доказанной эффективностью. Обязательные исследования — флюорография, рентген ОГК, либо по показаниям, выставленных врачом, низкодозное КТ — ежегодно. УЗИ щитовидной железы — один раз в три-пять лет. ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) — один раз в три года. Сдавать кал на скрытую кровь — ежегодно, — цитирует его РИА Новости.