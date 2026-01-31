Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онколог Гончарук рассказал, какие обследования надо проходить людям после 40 лет

Людям после 40 лет для выявления онкологии на ранних стадиях нужно регулярно проходить несколько обследований. Об этом рассказал онколог Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета, директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук.

Людям после 40 лет для выявления онкологии на ранних стадиях нужно регулярно проходить несколько обследований. Об этом рассказал онколог Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета, директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук.

— Целью обследований после 40 лет является активный скрининг опухолей с доказанной эффективностью. Обязательные исследования — флюорография, рентген ОГК, либо по показаниям, выставленных врачом, низкодозное КТ — ежегодно. УЗИ щитовидной железы — один раз в три-пять лет. ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) — один раз в три года. Сдавать кал на скрытую кровь — ежегодно, — цитирует его РИА Новости.

По словам врача, женщинам с 40 лет нужно один раз в два года проходить маммографию, посещать гинеколога и сдавать ПАП-тест, если он не выполнялся ранее.

Мужчинам с 45 лет следует сдавать анализ на общий ПСА, а при отягощенном анамнезе контролировать данный показатель с более раннего возраста. Также нужно регулярно посещать уролога, отметил онколог в беседе с агентством.

Поддержание здорового веса может снизить риск развития 13 видов онкологии. Об этом сообщил эндокринолог Маркос Лахера из Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в Мадриде.