В Госдуме рассказали о росте страховых выплат при травмах на производстве

Депутат также сообщил, что с февраля будет проиндексирована денежная компенсация набора социальных услуг, которую получают федеральные льготники, отказавшиеся от натуральной формы льгот, и ее размер составит 1825 рублей. Нилов подчеркнул, что все изменения вступят в силу автоматически.