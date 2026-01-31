В Госдуме рассказали о росте страховых выплат при травмах на производстве

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Максимальные страховые выплаты гражданам, получившим травму или профессиональное заболевание на работе, а также компенсация за набор социальных услуг будут повышены с 1 февраля, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Максимальный размер единовременной страховой выплаты в результате несчастного случая на производстве увеличится до 163,6 тысячи рублей. Ежемесячное пособие при утрате трудоспособности по той же причине вырастет до 125,8 тысячи рублей», — сказал Нилов.
При этом, по его словам, предельный размер «больничного» в результате травмы на производстве или профзаболевания составит больше 503 тысяч.
Депутат также сообщил, что с февраля будет проиндексирована денежная компенсация набора социальных услуг, которую получают федеральные льготники, отказавшиеся от натуральной формы льгот, и ее размер составит 1825 рублей. Нилов подчеркнул, что все изменения вступят в силу автоматически.
«Увеличение данных выплат направлено на усиление социальной защиты застрахованных работников, а также на поддержку льготников, обеспечивая рост реальных доходов первых и вторых», — пояснил парламентарий.