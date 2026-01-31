Тяжёлые тренировки не помогут: Life.ru узнал о простых способах «разбудить» кишечник

В медицине нет понятия «заснувший кишечник», но иногда в народе так называют ситуационный запор, когда кишечник временно теряет нормальную моторику и по несколько дней не удаётся сходить в туалет. И хотя кишечник не должен работать по расписанию, длительное нарушение его ритма требует внимания и коррекции образа жизни.