Тяжёлые тренировки не помогут: Life.ru узнал о простых способах «разбудить» кишечник

В медицине нет понятия «заснувший кишечник», но иногда в народе так называют ситуационный запор, когда кишечник временно теряет нормальную моторику и по несколько дней не удаётся сходить в туалет. И хотя кишечник не должен работать по расписанию, длительное нарушение его ритма требует внимания и коррекции образа жизни.
Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
К ситуационному запору может привести резкая смена режима питания, например, переход на непривычно жирную или бедную клетчаткой пищу, длительное сидение и отсутствие физической активности, что ухудшает кровоснабжение в брюшной и тазовой области, а также недостаточное потребление воды, из-за чего содержимому кишечника сложнее продвигаться.
Чтобы мягко «разбудить» кишечник, нужен комплексный подход, направленный на стимуляцию естественных рефлексов. Начинать следует с регуляции питьевого режима: стакан тёплой воды, выпитый медленно утром натощак, часто запускает гастроколический рефлекс, побуждая кишечник к работе.
«Параллельно стоит добавить ежедневную физическую активность, причём не тяжёлые тренировки или спортивные игры, а монотонные повторяющиеся движения: ходьбу, лёгкие наклоны, скручивания. Такие занятия улучшают перистальтику механически за счёт изменения внутрибрюшного давления и массажного эффекта», — добавила эксперт.
В питании важно сделать акцент на продуктах, содержащих пищевые волокна, которые увеличивают объём продвигающейся по кишечнику массы и механически стимулируют его стенки. К ним относятся запаренные отруби, печёные яблоки, отварная свёкла, чернослив. Вводить такие продукты в меню нужно постепенно, чтобы избежать вздутия и дискомфорта. Дополнительную помощь могут оказать самомассаж живота по часовой стрелке тёплой ладонью и дыхательные практики с акцентом на диафрагмальное дыхание.
Если эти меры не дают результата в течение 2−3 дней, сохраняются боли или появляются тревожные симптомы (кровь в стуле, необъяснимая потеря веса), врач рекомендует незамедлительно обратиться к гастроэнтерологу для исключения более серьёзных заболеваний.
