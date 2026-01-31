Эксперт назвала две эмоции, на которых играют мошенники

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Жадность и страх — две мощные человеческие эмоции, на которых и играют мошенники, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса «ФинЗдоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.
«Да, жадность и страх — вот две мощные человеческие эмоции, на которых и играют мошенники. Кстати, по статистике в девяти из десяти случаев мошенники опустошали счета по одной причине — потому что человек сам дал им такую возможность: сам назвал код, сам перевел, сам подтвердил операцию», — сказала она.
«Мы живые люди, а не роботы. И пока у нас есть эмоции, мы будем уязвимы», — заметила собеседница агентства.
По ее словам, «когда мошенники нас пугают и торопят, происходит резкий выброс кортизола — гормона стресса». «Высокий уровень кортизола блокирует работу префронтальной коры мозга — той самой зоны, которая отвечает за логику, критическое мышление и здравый смысл. Рацио отключается, и управление перехватывают древние инстинкты: “бей или беги”, — уточнила эксперт.
«В этом состоянии наш мозг не видит ловушек. Он видит только угрозу (или внезапный шанс) и требует действовать немедленно. Этим и пользуются преступники. Их задача — загнать вас в коридор стресса, где вы сами, своими руками, отдадите им деньги. И у мошенников всегда будет соблазн использовать эту “уязвимость” против нас», — добавила Колбасина.
Жертвой их, подчеркнула она, «может стать абсолютно любой человек, вне зависимости от пола, возраста, образования или дохода».
«То есть нам надо четко понимать, что образование не дает иммунитета к психологическому давлению. Потому что мошенники, опять же, бьют по эмоциям, а не по знаниям. Словом, даже образованные люди в состоянии стресса могут действовать иррационально, потому что это вопрос психологической уязвимости в данный конкретный момент», — заключила она.
Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru (медиагруппа «Россия сегодня») 31 января в 10.00 мск.