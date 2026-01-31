Ричмонд
МВД ужесточило обвинение «майонезному королю» Вадиму Мошковичу

Следственный департамент Министерства внутренних дел России завершил расследование в отношении основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича, его бывшего генерального директора Максима Басова и экс-заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова. Как следует из материалов дела, бизнесменам дополнительно вменили преднамеренное банкротство и легализацию преступных доходов, исключив из обвинения злоупотребление полномочиями. Об этом пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

«В окончательной редакции предъявить обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), п. “а”, “б” ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки)», — говорится в документах.

Максиму Басову предъявлены аналогичные обвинения, за исключением статьи о взяточничестве. Сергея Иванова, в свою очередь, обвиняют в получении взятки.

Факт окончания предварительного следствия подтвердили несколько участников процесса, отказавшиеся от дополнительных комментариев. В ближайшее время подозреваемые, их адвокаты, а также потерпевшая сторона начнут изучать материалы уголовного дела.

Напомним, Мошкович и Басов были задержаны и арестованы в конце марта прошлого года. Тогда в офисах «Русагро» прошли обыски. Изначально им инкриминировали мошенничество и злоупотребление полномочиями, а позднее было возбуждено отдельное дело о взятках, в которое оказался вовлечён экс-чиновник Иванов. По версии следствия, фигуранты склонили бывшего владельца холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать контрольный пакет акций в обмен на неисполненные инвестиционные обязательства, причинив ущерб на сумму около 30 миллиардов рублей. Уголовное дело было возбуждено по его заявлению.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.