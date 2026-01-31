МВД ужесточило обвинение «майонезному королю» Вадиму Мошковичу

Напомним, Мошкович и Басов были задержаны и арестованы в конце марта прошлого года. Тогда в офисах «Русагро» прошли обыски. Изначально им инкриминировали мошенничество и злоупотребление полномочиями, а позднее было возбуждено отдельное дело о взятках, в которое оказался вовлечён экс-чиновник Иванов. По версии следствия, фигуранты склонили бывшего владельца холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать контрольный пакет акций в обмен на неисполненные инвестиционные обязательства, причинив ущерб на сумму около 30 миллиардов рублей. Уголовное дело было возбуждено по его заявлению.