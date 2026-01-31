Медузы-каннибалы появились в Венеции: ученые бьют тревогу

Как сообщает Daily Mail, венецианским водам угрожает новый вид медуз. Он отличается каннибализмом и редкой анатомической особенностью — редуцированным анусом.
Угрозу представляет вид медуз, известный как бородавчатый морской орех. Его естественный ареал — запад Атлантического океана. Однако, по мнению исследователей, через балластные танки кораблей он проник в Адриатическое море и стал стремительно населять Венецианскую лагуну.
Эти медузы склонны к каннибализму, поедая личинок своего вида. Еще одна их анатомическая черта — исчезающий анус, который существует лишь в процессе дефекации.
Для рыбаков нашествие стало серьёзной проблемой: медузы засоряют сети и конкурируют с рыбой за пищу, поедая икру и планктон. Вид уже включен в мировой список ста самых опасных видов.
