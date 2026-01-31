Медузы-каннибалы появились в Венеции: ученые бьют тревогу

Угрозу представляет вид медуз, известный как бородавчатый морской орех. Его естественный ареал — запад Атлантического океана. Однако, по мнению исследователей, через балластные танки кораблей он проник в Адриатическое море и стал стремительно населять Венецианскую лагуну.