Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медузы-каннибалы появились в Венеции: ученые бьют тревогу

Daily Mail: водам Венеции угрожают медузы-каннибалы.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает Daily Mail, венецианским водам угрожает новый вид медуз. Он отличается каннибализмом и редкой анатомической особенностью — редуцированным анусом.

Угрозу представляет вид медуз, известный как бородавчатый морской орех. Его естественный ареал — запад Атлантического океана. Однако, по мнению исследователей, через балластные танки кораблей он проник в Адриатическое море и стал стремительно населять Венецианскую лагуну.

Эти медузы склонны к каннибализму, поедая личинок своего вида. Еще одна их анатомическая черта — исчезающий анус, который существует лишь в процессе дефекации.

Для рыбаков нашествие стало серьёзной проблемой: медузы засоряют сети и конкурируют с рыбой за пищу, поедая икру и планктон. Вид уже включен в мировой список ста самых опасных видов.

Не так давно экоактивистка Грета Тунберг вылила зеленый краситель в Гранд-канал Венеции.

Узнать больше по теме
Грета Тунберг: биография и жизнь шведской экоактивистки
Юная участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг стала известной миру в 2018 году. Тогда девушка призвала мировую общественность к немедленным действиям против угрожающего планете изменения климата. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше