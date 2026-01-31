Врач Морунов заявил о бесполезности витамина C для защиты от болезни

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Большая доза витамина C, строгие диеты, а также сомнительные иммуномодуляторы не помогут предотвратить болезнь, напротив, в некоторых случаях лишь нанесут вред организму. Об этом ТАСС сообщил кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Олег Морунов.
«Ударные дозы витамина С не предотвратят болезнь. Иммуномодуляторы с недоказанной эффективностью могут навредить, нарушив тонкую регуляцию иммунной системы. Голодание или строгие диеты в сезон простуд — стресс для организма», — сказал Морунов.
Врач отметил, что укрепить иммунитет помогут частые проветривания, защита слизистой, соблюдение питьевого режима и физическая активность. «Устраивайте короткие (5−7 минут) сквозные проветривания каждые 2−3 часа, это снижает концентрацию патогенов в воздухе на 80−90%. Сухой воздух в отапливаемых помещениях пересушивает слизистые, поддерживайте дома и в офисе влажность 40−60%. Достаточное потребление жидкости поддерживает работу лимфатической системы и кровеносной системы, пейте 1,5−2 литра жидкости в день, — пояснил он. — Умеренная физическая активность улучшает лимфоток, способствуя активному обмену веществ. Изматывающие тренировки, наоборот, подавляют иммунитет на несколько часов после нагрузки. Следует ежедневно 30−40 минут ходить в умеренном темпе на свежем воздухе, зарядка, йога. Главное — регулярность, а не интенсивность».
Кроме того, Морунов рекомендует употреблять полезные продукты, а также контролировать стресс. «Не следует сидеть на диете, важна сбалансированность питания. Белок: нежирное мясо, птица, рыба, яйца, творог, из белка строятся иммуноглобулины — антитела. Цинк и селен: щепотка тыквенных семечек в день, гречка, орехи. Клетчатка и витамины: квашеная капуста, морковь, свекла, сезонные цитрусовые, лук, чеснок», — сказал врач, отметив, что хронический стресс повышает уровень кортизола, который напрямую подавляет работу иммунной системы, поэтому необходимо найти занятия, помогающие избавиться от стресса.