Врач Морунов заявил о бесполезности витамина C для защиты от болезни

Врач отметил, что укрепить иммунитет помогут частые проветривания, защита слизистой, соблюдение питьевого режима и физическая активность. «Устраивайте короткие (5−7 минут) сквозные проветривания каждые 2−3 часа, это снижает концентрацию патогенов в воздухе на 80−90%. Сухой воздух в отапливаемых помещениях пересушивает слизистые, поддерживайте дома и в офисе влажность 40−60%. Достаточное потребление жидкости поддерживает работу лимфатической системы и кровеносной системы, пейте 1,5−2 литра жидкости в день, — пояснил он. — Умеренная физическая активность улучшает лимфоток, способствуя активному обмену веществ. Изматывающие тренировки, наоборот, подавляют иммунитет на несколько часов после нагрузки. Следует ежедневно 30−40 минут ходить в умеренном темпе на свежем воздухе, зарядка, йога. Главное — регулярность, а не интенсивность».