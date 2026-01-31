В России предложили установить периоды бесплатной парковки: подробности

В Госдуму внесут законопроект, который обяжет субъекты РФ устанавливать временные интервалы для бесплатного пользования платными парковками. Проект документа направлен на согласование в правительство, его копия есть у ТАСС.
Согласно действующему праву, решение о бесплатной парковке на объектах государственной или муниципальной собственности находится в ведении регионов. Местные власти могут устанавливать бесплатные периоды на выходных, в праздники или в конкретное время в рабочие дни, закрепив эти правила в законе.
Инициаторами документа выступили депутаты во главе с председателем профильного комитета Госдумы Ярославом Ниловым. Изменения, которые они разработали, затрагивают статью 13 закона «Об организации дорожного движения» и некоторые другие законодательные акты.
Немногим ранее в Госдуме предложили ввести бесплатную парковку возле аптек на 15 минут.