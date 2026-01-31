В России предложили установить периоды бесплатной парковки: подробности

Согласно действующему праву, решение о бесплатной парковке на объектах государственной или муниципальной собственности находится в ведении регионов. Местные власти могут устанавливать бесплатные периоды на выходных, в праздники или в конкретное время в рабочие дни, закрепив эти правила в законе.