Стало известно, что Мелания Трамп писала в письмах помощнице Эпштейна

В открытый доступ попала электронная переписка между Меланией Трамп и Гислейн Максвелл, относящаяся к началу 2000-х годов. Документы были опубликованы Министерством юстиции США в рамках масштабного расследования дела Джеффри Эпштейна и стали частью архива из миллионов материалов. Об этом пишет New York Post, материал перевел aif.ru.
Одно из писем датировано 23 октября 2002 года и касается планируемой встречи в Нью-Йорке. На тот момент Мелания, вероятно, еще использовала девичью фамилию Кнаусс, поскольку ее брак с Дональдом Трампом был заключен лишь в 2005 году.
В переписке она упоминала резонансную публикацию журнала New York Magazine, посвящённую Эпштейну, а также интересовалась перемещениями Максвелл и ее планами, в том числе визитами в Палм-Бич и Нью-Йорк.
Ответ Максвелл носил дружелюбный характер и объяснял отмену встречи из-за плотного графика и частых перелетов. В тот период Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн, как считалось, сохраняли приятельские отношения, несмотря на более поздний разрыв.
В подтверждение тесных светских связей того времени приводится совместное появление Трампа, Максвелл, Мелании Кнаусс и Наоми Кэмпбелл на мероприятии в Нью-Йорке осенью 2002 года. Кроме того, в письмах Максвелл и будущая первая леди США обмениваются множеством любезностей — в частности, помощница Эпштейна называет Меланию «сладкой горошинкой».
Ранее американский Минюст опубликовал новую часть файлов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. На этот раз речь идет о более чем 3 млн страниц.