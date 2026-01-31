Стало известно, что Мелания Трамп писала в письмах помощнице Эпштейна

Одно из писем датировано 23 октября 2002 года и касается планируемой встречи в Нью-Йорке. На тот момент Мелания, вероятно, еще использовала девичью фамилию Кнаусс, поскольку ее брак с Дональдом Трампом был заключен лишь в 2005 году.