Названы две эмоции, на которых играют мошенники

Эксперт Наталья Колбасина в беседе с РИА Новости объяснила, что мошенники манипулируют двумя ключевыми человеческими эмоциями — жадностью и страхом.
По её словам, в девяти из десяти случаев злоумышленникам удаётся опустошить счёта именно потому, что человек самостоятельно предоставляет им доступ, например, называет код или подтверждает операцию.
Колбасина отметила, что люди, в отличие от роботов, эмоциональны, и это делает их уязвимыми. Когда мошенники вызывают страх и спешку, в организме происходит резкий выброс гормона стресса кортизола, который блокирует работу префронтальной коры мозга, отвечающей за логику и критическое мышление. В таком состоянии разум отключается, и человек начинает действовать под влиянием древних инстинктов «бей или беги», не замечая ловушек.
Задача преступников — загнать жертву в состояние стресса, где она сама, поддавшись панике или алчности, передаст им деньги. Эксперт подчеркнула, что жертвой может стать абсолютно любой человек, независимо от пола, возраста, образования или уровня дохода.
