Названы две эмоции, на которых играют мошенники

Колбасина отметила, что люди, в отличие от роботов, эмоциональны, и это делает их уязвимыми. Когда мошенники вызывают страх и спешку, в организме происходит резкий выброс гормона стресса кортизола, который блокирует работу префронтальной коры мозга, отвечающей за логику и критическое мышление. В таком состоянии разум отключается, и человек начинает действовать под влиянием древних инстинктов «бей или беги», не замечая ловушек.