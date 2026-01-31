Родригес: Венесуэла готовит закон о всеобщей амнистии

Правительство Венесуэлы скоро представит законодателям проект закона о всеобщей амнистии, который охватит период пс 1999 года по настоящее время. Об этом сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.
«Мы приняли решение продвигать закон о всеобщей амнистии, который охватит весь период политического насилия с 1999 года по сегодняшний день», — сказала политик на мероприятии с участием представителей судебной и законодательной власти.
Родригес поручила Комиссии по судебной революции и Программе сосуществования и мира подготовить проект Закона о всеобщей амнистии для представления в Национальное собрание Венесуэлы. Она подчеркнула, что целью является восстановление справедливости и укрепление мирного сосуществования среди венесуэльцев.
Ранее KP.RU писал, что Верховный суд Венесуэлы назначил Родригес исполняющей обязанности президента страны на фоне похищения Николаса Мадуро. Суд обосновал это решение возникшими форс-мажорными обстоятельствами. Хотя они не прописаны в Конституции, но представляют угрозу для стабильности и безопасности Венесуэлы.