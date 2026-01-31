Ричмонд
Родригес: Венесуэла готовит закон о всеобщей амнистии

В Венесуэле хотят ввести амнистию за период с 1999 года по настоящее время.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Венесуэлы скоро представит законодателям проект закона о всеобщей амнистии, который охватит период пс 1999 года по настоящее время. Об этом сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.

«Мы приняли решение продвигать закон о всеобщей амнистии, который охватит весь период политического насилия с 1999 года по сегодняшний день», — сказала политик на мероприятии с участием представителей судебной и законодательной власти.

Родригес поручила Комиссии по судебной революции и Программе сосуществования и мира подготовить проект Закона о всеобщей амнистии для представления в Национальное собрание Венесуэлы. Она подчеркнула, что целью является восстановление справедливости и укрепление мирного сосуществования среди венесуэльцев.

Ранее KP.RU писал, что Верховный суд Венесуэлы назначил Родригес исполняющей обязанности президента страны на фоне похищения Николаса Мадуро. Суд обосновал это решение возникшими форс-мажорными обстоятельствами. Хотя они не прописаны в Конституции, но представляют угрозу для стабильности и безопасности Венесуэлы.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
