Представитель Долиной назвал причину усиления мер безопасности на концертах артистки

Концерты певицы Ларисы Долиной проходят с усиленными мерами безопасности. Это связано с ростом внимания к певице, часть которого носит нездоровый характер, рассказал представитель артистки Сергей Пудовкин.
«Я понимаю, что сейчас существует и будет разный интерес к Ларисе Долиной, иногда — не всегда здоровый. Да, это так», — пояснил Пудовкин в беседе с РИА Новости.
Ближайший концерт Ларисы Долиной «Юбилей в кругу друзей» пройдет 1 февраля в ДК «Мир» в Домодедово.
Ранее представитель артистки заявил, что на первый концерт Долиной в 2026 году покупались даже стоячие места.
В свою очередь издание Baltnews писало, что певица может лишиться двух квартир в Латвии из-за санкций Евросоюза. Уточняется, что недвижимость Долиной может быть конфискована из-за долгов по ЖКХ, которые она физически не может погасить.