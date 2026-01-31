В российском городе эвакуируют несколько улиц из-за обезвреживания частей ракеты

Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, специалисты МЧС извлекут и транспортируют часть боезаряда ракеты в безопасную зону для последующего подрыва. В целях безопасности будет проведена эвакуация жителей из домов в радиусе 500 метров от места обнаружения, а также перекрыто движение по ряду улиц.