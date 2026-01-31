ТАСС: более 25 тыс. украинцев въехали в РФ с начала 2025 года

С 16 октября 2023 года граждане Украины могут въезжать в Российскую Федерацию с территорий третьих государств только через московский аэропорт Шереметьево и автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, где они проходят тщательную проверку, в том числе опросы и обследование их электронных устройств.