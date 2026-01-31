ТАСС: более 25 тыс. украинцев въехали в РФ с начала 2025 года

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Свыше 25 тыс. граждан Украины пересекли государственную границу России с начала 2025 года. Это следует из материалов статистики, с которыми ознакомился ТАСС.
Всего въехали в Россию с начала 2025 года 25 352 человека, из них частная цель визита была указана у 23 867 человек. Свыше 1 тыс. украинцев указали деловую цель визита, 103 — туризм. Транзитом проехал 31 гражданин Украины. Кроме того, один украинец пересек российско-украинскую границу в качестве обслуживающего персонала транспорта.
Украинцы для въезда пользовались в основном авиасообщением. Самолетом пересекли границу 24 399 человек, автомобилем — более 870, пешком — 79.
Если сравнивать данные с аналогичным периодом 2024 года, то число въезжающих украинцев сократилось на 38 тыс. При этом частная цель визита осталась основной (почти 58 тыс. человек), в основном эта категория иностранных граждан пересекала границу на самолете.
С 16 октября 2023 года граждане Украины могут въезжать в Российскую Федерацию с территорий третьих государств только через московский аэропорт Шереметьево и автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, где они проходят тщательную проверку, в том числе опросы и обследование их электронных устройств.