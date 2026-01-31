Россиян ждёт изменение сроков оплаты коммунальных услуг с 1 марта

Перенос сроков призван привести график платежей в соответствие с выплатой зарплат. Как известно, заработная плата выплачивается дважды в месяц — с 1-го по 15-е и с 16-го по последнее число месяца.
«Таким образом, у граждан будет больше времени для планирования бюджета после получения доходов, что должно сократить количество непреднамеренных просрочек», — заключила Кудерко.
По словам эксперта, данное решение обязательно для всех и не подлежит пересмотру управляющими компаниями или общим собранием собственников. Направлено оно на повышение удобства расчётов и уменьшение бремени административных процедур для населения, а также призвано улучшить взаимодействие между поставщиками ЖКУ и потребителями.
Ранее эксперты назвали способы экономии на коммунальных платежах. Так, переход на двухтарифный счётчик электроэнергии и использование энергоёмких приборов в ночное время может снизить расходы на 25%. Отключение неиспользуемой техники из розеток и своевременный спуск воздуха из батарей также позволяют сэкономить. Кроме того, специалисты рекомендуют установить аэраторы на краны для снижения потребления воды и заменить лампы накаливания на светодиодные в общих помещениях дома.
