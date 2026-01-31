Россиян ждёт изменение сроков оплаты коммунальных услуг с 1 марта

Ранее эксперты назвали способы экономии на коммунальных платежах. Так, переход на двухтарифный счётчик электроэнергии и использование энергоёмких приборов в ночное время может снизить расходы на 25%. Отключение неиспользуемой техники из розеток и своевременный спуск воздуха из батарей также позволяют сэкономить. Кроме того, специалисты рекомендуют установить аэраторы на краны для снижения потребления воды и заменить лампы накаливания на светодиодные в общих помещениях дома.