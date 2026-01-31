Ричмонд
Илон Маск планировал посетить остров Эпштейна

Стало известно, что Илон Маск планировал визит на остров Джеффри Эпштейна в 2014 году.

Источник: Аргументы и факты

Опубликованные Министерством юстиции электронные письма свидетельствуют о том, что в конце 2013 — начале 2014 года Илон Маск обсуждал с Джеффри Эпштейном возможность визита на Литл-Сент-Джеймс — частный карибский остров, впоследствии получивший печальную известность. Об этом сообщает New York Post, материал перевел aif.ru.

Контакты происходили на фоне планируемого отдыха семьи Маска в регионе Британских Виргинских островов и Сен-Бартелеми во время зимних праздников.

Переписка показывает, что Маск интересовался возможными датами визита в начале января 2014 года. Эпштейн предложил широкий временной промежуток и выразил готовность принять гостя в любой удобный день, после чего стороны обсудили несколько конкретных дат, включая 2 и 3 января. В ходе общения предполагалось, что Эпштейн лично обеспечит трансфер на остров.

Несмотря на предварительные договоренности, поездка так и не состоялась. В канун Нового года помощница Эпштейна направила напоминание о возможном визите, однако дальнейшего подтверждения не последовало, и встреча была отменена.

Ранее в открытый доступ попала электронная переписка между Меланией Трамп и помощницей Эпштейна Гислейн Максвелл, относящаяся к началу 2000-х годов.

