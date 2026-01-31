Илон Маск планировал посетить остров Эпштейна

Переписка показывает, что Маск интересовался возможными датами визита в начале января 2014 года. Эпштейн предложил широкий временной промежуток и выразил готовность принять гостя в любой удобный день, после чего стороны обсудили несколько конкретных дат, включая 2 и 3 января. В ходе общения предполагалось, что Эпштейн лично обеспечит трансфер на остров.