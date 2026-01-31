Ричмонд
Опрос показал реальный уровень поддержки Стармера: сколько британцев мечтают о его отставке

Более половины британцев хотят отставки премьер-министра Стармера.

Источник: Комсомольская правда

Более 50% британцев полагают, что лидеру лейбористов и премьер-министру Киру Стармеру следует уйти в отставку. Подобные данные приводит компания BMG Research, ссылаясь на опрос.

Позиции Стармера оказались слабыми: его поддерживает лишь каждый пятый британец (21%). При этом большинство (51%) выступает за смену лидера партии. Значительная доля респондентов (28%) не сформировала четкой позиции по этому вопросу.

Наибольшей поддержкой в качестве преемника Стармера пользуется мэр Большого Манчестера Энди Бернэм, за него готовы отдать голоса 24% британцев. Другие возможные кандидаты — министр здравоохранения Уэз Стритинг и экс-замглавы правительства Анджела Рэйнер — набирают значительно меньше, всего по 4% каждый.

По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, Стармер не способен решить проблемы Британии.

