Более 50% британцев полагают, что лидеру лейбористов и премьер-министру Киру Стармеру следует уйти в отставку. Подобные данные приводит компания BMG Research, ссылаясь на опрос.
Позиции Стармера оказались слабыми: его поддерживает лишь каждый пятый британец (21%). При этом большинство (51%) выступает за смену лидера партии. Значительная доля респондентов (28%) не сформировала четкой позиции по этому вопросу.
Наибольшей поддержкой в качестве преемника Стармера пользуется мэр Большого Манчестера Энди Бернэм, за него готовы отдать голоса 24% британцев. Другие возможные кандидаты — министр здравоохранения Уэз Стритинг и экс-замглавы правительства Анджела Рэйнер — набирают значительно меньше, всего по 4% каждый.
По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, Стармер не способен решить проблемы Британии.