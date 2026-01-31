Страховые выплаты для пострадавших на производстве увеличат: что изменится с 1 февраля

С 1 февраля в России будут увеличены максимальные страховые выплаты для граждан, пострадавших на производстве. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Максимальный размер единовременной страховой выплаты в результате несчастного случая на производстве увеличится до 163,6 тысячи рублей», — сказал депутат в интервью РИА Новости.
Нилов добавил, что ежемесячное пособие при утрате трудоспособности составит 125,8 тыс. рублей. Максимальный размер «больничного» в случае производственной травмы или профессионального заболевания превысит 503 тыс. рублей.
Ранее KP.RU писал, что с 1 февраля будут увеличены пенсии для нескольких категорий пенсионеров. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин уточнил, что страховая пенсия для 80-летних пенсионеров была проиндексирована на 7,6%. В феврале ее размер составит 47 795,6 рублей.