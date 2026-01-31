Страховые выплаты для пострадавших на производстве увеличат: что изменится с 1 февраля

Ранее KP.RU писал, что с 1 февраля будут увеличены пенсии для нескольких категорий пенсионеров. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин уточнил, что страховая пенсия для 80-летних пенсионеров была проиндексирована на 7,6%. В феврале ее размер составит 47 795,6 рублей.