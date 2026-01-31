Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Самой высокооплачиваемой профессией в российской нефтегазовой отрасли по итогам 2025 года остается бурильщик, в среднем ему предлагают почти 180 тысяч рублей в месяц, что на 42% больше, чем годом ранее, также в лидерах — геодезисты и горные мастера, у них зарплатные предложения превышают 120 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.