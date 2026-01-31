Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Самой высокооплачиваемой профессией в российской нефтегазовой отрасли по итогам 2025 года остается бурильщик, в среднем ему предлагают почти 180 тысяч рублей в месяц, что на 42% больше, чем годом ранее, также в лидерах — геодезисты и горные мастера, у них зарплатные предложения превышают 120 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.
«Лидером по уровню зарплатных предложений остается бурильщик — в среднем 179 237 рублей в месяц при росте на 42% год к году. Далее следуют геодезисты с доходом 135 312 рублей в месяц (+18%) и горные мастера — 121 368 рублей в месяц, рост составил 12%», — привел он данные за 2025 год.
По словам Кучеренкова, высокий уровень доходов по этим позициям связан с высокой ответственностью, сложными условиями труда и устойчивым спросом на квалифицированных специалистов.
Он пояснил, что средние значения зарплатных предложений рассчитаны на основе вилок, указанных в описании вакансий работодателями. Фактическая сумма дохода может варьироваться в зависимости от длительности вахты, например, компании могут предлагать занятость на 15, 30, 45, 60 или 90 дней.