Только 12,5% россиян знают о праве на получение лекарств после ковида по ОМС

Согласно исследованию, 59,1% респондентов отметили, что они сами или их близкие сталкивались с ОРВИ или коронавирусом в сезоне «осень-зима 2025−26». Наиболее часто фиксировались случаи ОРВИ — 35%, «гонконгский» грипп A/H3N2 — 22%, грипп типов А и В без уточнения — 19,6%, CoViD-19 — 6,5%, пневмония — 3,2%, другие штаммы, включая «свиной» A/H1N1 — 1,9%. В 11,8% случаев точный диагноз не был установлен.
Назначение препаратов, полагающихся по ОМС, произошло только в 11,9% случаев. В 46% обращений таких назначений не делалось, 42,1% респондентов не могли точно ответить. Среди получивших рецепты 37,8% забрали лекарства полностью, 20% — частично, 15,5% не получили их из-за отсутствия льготного статуса.
26,7% пациентов купили препараты самостоятельно, при этом 41,6% отметили, что это было быстрее. В 16,7% случаев нужные лекарства отсутствовали в аптеках, столько же респондентов не знали о праве на бесплатное получение. 12,5% столкнулись с отказом аптек по формальным причинам, ещё 12,5% не получили рецепт от врача.
Среди переболевших CoViD-19 бесплатные лекарства были назначены 32,7%, 51% их не получили, 16,3% не знали точно. Полностью обеспечены 50% пациентов, частично — 31,3%, 12,5% купили препараты самостоятельно.
Согласно законодательству, право на бесплатное обеспечение закреплено постановлением правительства № 890 от 30 июля 1994 года. Оно распространяется на жизненно необходимые препараты при ряде заболеваний, включая коронавирус. 48,2% респондентов не знали об этом праве, 39,3% слышали о нём частично, 12,5% были полностью осведомлены.
31% опрошенных считают, что система бесплатного обеспечения должна быть более доступной, 38,7% поддерживают это, но сомневаются в надёжности, 20,1% привыкли покупать препараты сами, 10,2% опасаются очередей и злоупотреблений. А включение лекарственного обеспечения в ДМС поддержали 42,9% респондентов, против — 57,1%, из них 34,2% считают это не задачей ДМС, 22,9% опасаются роста стоимости полиса.
«Результаты опроса отражают восприятие пациентов и указывают на важность информирования граждан о возможностях льготного обеспечения препаратами. Включение обеспечения лекарствами в программу ДМС — принятая во всем мире практика. В России лекарственное обеспечение пока не входит в стандартные пакеты ДМС, многие страховщики уже не первый год предлагают такую возможность как дополнительную опцию, но спрос только зарождается», — рассказал совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков.
А ранее российские медики создали новый способ борьбы с внутрибольничными инфекциями, основанный на ингаляциях с бактериофагами. После пандемии CoViD-19 микробы в России стали более устойчивыми к антибиотикам. Теперь примерно каждый десятый случай заражения в больницах связан с этой причиной. Новый подход позволяет быстро подобрать для пациента индивидуальный набор бактериофагов, которые уничтожат именно те вредные бактерии, что обнаружены у него.
