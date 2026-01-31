Только 12,5% россиян знают о праве на получение лекарств после ковида по ОМС

А ранее российские медики создали новый способ борьбы с внутрибольничными инфекциями, основанный на ингаляциях с бактериофагами. После пандемии CoViD-19 микробы в России стали более устойчивыми к антибиотикам. Теперь примерно каждый десятый случай заражения в больницах связан с этой причиной. Новый подход позволяет быстро подобрать для пациента индивидуальный набор бактериофагов, которые уничтожат именно те вредные бактерии, что обнаружены у него.