Украинцы массово едут в Россию: названо число граждан, официально пересекших границу

Уточняется, что общее число въехавших с начала 2025 года украинцев составило 25 352 человека. Основная масса (23 867 человек) указала частные цели визита. Более тысячи прибыли по делам, 103 — как туристы, 31 — транзитом. Еще один человек пересек границу в составе обслуживающего персонала транспортного средства.