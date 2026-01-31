Украинцы массово едут в Россию: названо число граждан, официально пересекших границу

С начала 2025 года в Россию въехало более 25 тыс. граждан Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику.
Уточняется, что общее число въехавших с начала 2025 года украинцев составило 25 352 человека. Основная масса (23 867 человек) указала частные цели визита. Более тысячи прибыли по делам, 103 — как туристы, 31 — транзитом. Еще один человек пересек границу в составе обслуживающего персонала транспортного средства.
По данным статистики, абсолютное большинство въездов (24 399 случаев) пришлось на авиасообщение. Автомобильным транспортом воспользовались более 870 человек, пешком границу пересекли 79.
При этом за год въезд граждан Украины в РФ сократился на 38 тысяч.
На днях депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что массовая миграция украинцев нанесла ущерб Польше.