В ОП высказались за включение в комплекс ГТО управление беспилотниками

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Всероссийский физкультурно-спортивный комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) должен быть дополнен нормативом по управлению беспилотниками. Такое мнение высказала ТАСС член Общественной палаты (ОП) РФ заслуженный тренер РФ Ольга Павлова.
«В ГТО необходимо, и это мое глубокое убеждение, ввести испытание по управлению беспилотниками. Сегодня эти испытания уже включены в школьную программу», — сказала Павлова.
Она отметила, что общественники обращались с этим предложением к министру спорта и сейчас, уже в рамках поручения президента РФ, в Госдуму вносится соответствующий законопроект.
Павлова отметила, что современный комплекс ГТО она считает оптимальным и сбалансированным. «На сегодняшний момент количество ступеней в комплексе нормальное, присутствуют все возрастные категории, поэтому я не вижу особой необходимости в усилении этого комплекса, кроме включения современных видов спорта, которые позволяют людям работать с беспилотными системами, включенными в школьную программу», — сказала Павлова.
Комплекс ГТО был введен в 1931 году. Основное содержание комплекса было ориентировано на качественную физическую подготовку. В советское время среди нормативов были, в частности, бег в противогазе, лазание по канату, плавание. Программа просуществовала до 1991 года. В 2014 году ГТО возродили указом президента. С тех пор в комплексе зарегистрировано более 22,5 млн участников.