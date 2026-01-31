В ОП высказались за включение в комплекс ГТО управление беспилотниками

Комплекс ГТО был введен в 1931 году. Основное содержание комплекса было ориентировано на качественную физическую подготовку. В советское время среди нормативов были, в частности, бег в противогазе, лазание по канату, плавание. Программа просуществовала до 1991 года. В 2014 году ГТО возродили указом президента. С тех пор в комплексе зарегистрировано более 22,5 млн участников.