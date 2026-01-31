Пенсионерам напомнили о важности вакцинации: от каких заболеваний она спасет

Вакцинация от пяти заболеваний способна продлить жизнь людям преклонного возраста, чей организм ослаблен. Об этом сообщил академик РАН Александр Румянцев.
«Есть абсолютно точное заболевание: это грипп, вакцинация должна быть ежегодной, потому что старшее поколение от гриппа погибает», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.
По словам Румянцева, в список заболеваний также входят: пневмококк, гемофилюс-инфлюэнца или гемофильная палочка, ветрянка, папиллома-вирус.
Он также уточнил, что оптимальный возраст для начала вакцинации — 60−65 лет. Это связано с тем, что в преклонном возрасте инфекционные заболевания протекают особенно тяжело, с высоким риском осложнений и смертельного исхода.
Ранее врач-терапевт Нафисет Хачмафова рассказала, что самым эффективным способ борьбы с гриппом стала вакцинация.