Самопожертвенность мотоциклиста Почетного эскорта пригодилась один раз за 70 лет

В 1969 году Москва торжественно встречала героев-космонавтов — экипажи космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Шофер ГОНа Илья Жарков 22 января должен был привезти космонавтов в Кремль. У Боровицких ворот одну из машин из двух пистолетов стал обстреливать террорист, который успел сделать 11 выстрелов. Мотоциклист почетного эскорта Зацепилов направил мотоцикл на стрелявшего, перекрыл сектор обстрела и был ранен по касательной в грудь. Однако одна из пуль попала в Жаркова, спасти его не удалось. Старшина Жарков был посмертно награжден орденом Красного Знамени, сержант Зацепилов был удостоен ордена Красной Звезды.