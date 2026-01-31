Самопожертвенность мотоциклиста Почетного эскорта пригодилась один раз за 70 лет

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Чрезвычайный случай 1969 года, когда военнослужащий Почетного мотоциклетного эскорта прикрыл собой автомобиль с космонавтами от пуль террориста, — единственный за 70-летнюю историю этого подразделения Гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ГОН ФСО) РФ. Об этом в интервью ТАСС рассказал ветеран Николай Снегирев (фамилия изменена по просьбе собеседника агентства), прошедший по всем карьерным ступеням от мотоциклиста до заместителя руководителя Почетного мотоциклетного эскорта.
«Самый яркий пример — это, конечно, Василий Зацепилов», — констатировал Снегирев, говоря о том, какие действия могут предпринять военнослужащие Почетного мотоциклетного эскорта в случае обнаружения злоумышленника. «К счастью, да», — ответил он на вопрос, единственный ли такой случай был за годы работы подразделения.
«Наше оружие — мотоцикл, конечно. Есть другие службы, которые занимаются охраной и у которых уже другое оружие», — пояснил ветеран.
В 1969 году Москва торжественно встречала героев-космонавтов — экипажи космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Шофер ГОНа Илья Жарков 22 января должен был привезти космонавтов в Кремль. У Боровицких ворот одну из машин из двух пистолетов стал обстреливать террорист, который успел сделать 11 выстрелов. Мотоциклист почетного эскорта Зацепилов направил мотоцикл на стрелявшего, перекрыл сектор обстрела и был ранен по касательной в грудь. Однако одна из пуль попала в Жаркова, спасти его не удалось. Старшина Жарков был посмертно награжден орденом Красного Знамени, сержант Зацепилов был удостоен ордена Красной Звезды.
