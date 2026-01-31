В США оценили выгоду от паритета с Россией: почему Вашингтону это на руку

«Стратегическая стабильность в отношениях с Россией, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом, слишком важна для Соединенных Штатов и их национальной безопасности, чтобы увязывать ее с исходом военных действий на Украине, где у США довольно мало интересов», — передает издание.