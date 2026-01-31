В США оценили выгоду от паритета с Россией: почему Вашингтону это на руку

Ряд советников Дональда Трампа может выступать против продления договора СНВ с Россией, ссылаясь на ситуацию вокруг Украины, но необходимо сохранить ядерный паритет. Об этом пишет The American Conservative.
«Стратегическая стабильность в отношениях с Россией, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом, слишком важна для Соединенных Штатов и их национальной безопасности, чтобы увязывать ее с исходом военных действий на Украине, где у США довольно мало интересов», — передает издание.
Сохранение существующего ядерного баланса с Россией, как отмечается, будет иметь стратегически важные последствия для США, значительно укрепив их безопасность и создав экономические преимущества.
По данным издания, заключение такого договора полностью согласуется с продвигаемой Трампом доктриной «Америка прежде всего».
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заключение нового договора по СНВ будет долгим и сложным.