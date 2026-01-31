Билл Гейтс не имел связей с русскими девушками и не использовал препараты, чтобы вылечить последствия таких контактов. Об этом заявил The Daily Telegraph представитель основателя Microsoft.
По его словам, озвученные журналистами выводы из документов по делу Джеффри Эпштейна, свидетельствующие об обратном, абсурдны и неверны.
«Единственное, что демонстрируют эти документы — разочарование Эпштейна из-за отсутствия постоянных отношений с Гейтсом и то, на что он был готов пойти, чтобы заманить его в ловушку и опорочить его репутацию», — подчеркнул представитель миллиардера.
Как писал сайт KP.RU, издание The Daily Telegraph привело выдержки из дела финансиста Джеффри Эпштейна об изнасилованиях. В них фигурирует, в том числе, Билл Гейтс. Указывается, что в записке Эпштейна в адрес основателя Microsoft говорится о некоем венерическом заболевании, которым мог заразиться миллиардер из-за беспорядочных связей, а также о лекарствах, которые ему якобы требуются для лечения.