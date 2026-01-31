Представитель Билла Гейтса прокомментировал сообщения о связи миллиардера с русскими девушками

Как писал сайт KP.RU, издание The Daily Telegraph привело выдержки из дела финансиста Джеффри Эпштейна об изнасилованиях. В них фигурирует, в том числе, Билл Гейтс. Указывается, что в записке Эпштейна в адрес основателя Microsoft говорится о некоем венерическом заболевании, которым мог заразиться миллиардер из-за беспорядочных связей, а также о лекарствах, которые ему якобы требуются для лечения.