Врач объяснила, почему таблетки с ментолом опасны при кашле

РИА Новости: таблетки с ментолом могут усугубить кашель.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кашель во время гриппа нельзя лечить препаратами, содержащими ментол, это может усугубить течение заболевания, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Непродуктивный кашель ни в коем случае нельзя лечить какими-нибудь препаратами, содержащими ментол, который еще больше подсушивает, чтобы не усугубить острое начало этой инфекции», — рассказала врач.

Ранее вирусолог рассказала РИА Новости, что главное отличие гриппа от ОРВИ заключается в его начале, он всегда стартует с высокой температуры, которая поднимается почти молниеносно и за час может стать выше 39 градусов.