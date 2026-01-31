Депутат Леонов: статус Российского Красного Креста будет закреплен 1 февраля

Он указал, что документ в том числе касается разных аспектов работы организации. «Закон определяет формы государственной поддержки и интеграцию РКК в международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Более того, закрепляются основные направления деятельности РКК, включая работу его региональных и местных отделений, принципы функционирования организации, а также вопросы использования эмблемы Красного Креста», — объяснил депутат.