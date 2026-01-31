Ричмонд
Депутат Леонов: статус Российского Красного Креста будет закреплен 1 февраля

В этот день вступит в силу закон, определяющий основные аспекты работы организации.

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Закон о правовом статусе Российского Красного Креста вступит в силу 1 февраля. Документ определит основные направления деятельности организации и формат поддержки ее работы со стороны государства, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья, замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.

«С 1 февраля в России вступает в силу закон о правовом статусе Российского Красного Креста (РКК). Очень важный закон, который направлен на закрепление статуса РКК как единственного национального общества Красного Креста на территории России», — сказал Леонов.

Он указал, что документ в том числе касается разных аспектов работы организации. «Закон определяет формы государственной поддержки и интеграцию РКК в международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Более того, закрепляются основные направления деятельности РКК, включая работу его региональных и местных отделений, принципы функционирования организации, а также вопросы использования эмблемы Красного Креста», — объяснил депутат.

Леонов подчеркнул, что Российский Красный Крест является крупнейшей гуманитарной организацией страны. Он выполняет важные «социальные и благотворительные миссии», а также помогает уязвимым категория граждан: пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам и многодетным семьям. «Убежден, что законодательное закрепление статуса РКК укрепит его позиции в области гуманитарной помощи и защиты здоровья населения», — заключил парламентарий.

