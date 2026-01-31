Пропавшую под Красноярском семью Усольцевых могут признать погибшими в марте

— По общему правилу человека признают умершим через пять лет, через полгода признают безвестно отсутствующим. Но если известно, что гражданин пропал в следствие каких-то обстоятельств, угрожавших его жизни, умершим могут признать через шесть месяцев. Но это должно быть реально имевшее место событие: сход лавины, теракт или ДТП, — цитирует ее ТАСС.