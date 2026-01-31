Следователи допросят жителей поселка, где пропала семья Усольцевых

Следственные органы в Красноярском крае планируют опросить жителей посёлка Кутурчин для установления новых обстоятельств исчезновения семьи Усольцевых.
Как сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ, у местных жителей выяснят, не видели ли они в районе происшествия подозрительных лиц или необычных событий.
Семья из двух взрослых и пятилетней девочки пропала во время туристического похода 28 сентября 2025 года. После завершения активной фазы 12 октября поиски перешли в режим точечных задач, выполняемых профессионалами.
По факту исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц, однако, учитывая собранные доказательства, приоритетной пока остаётся версия о несчастном случае.
Ранее сообщалось, что поисковики раскрыли ключевую версию местонахождения Усольцевых.
