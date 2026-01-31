Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Академик Румянцев призвал пожилых людей вакцинировать от пяти заболеваний

Пожилым людям в возрасте от 60−65 лет рекомендуется ежегодно проходить вакцинацию от пяти заболеваний, чтобы снизить риск тяжёлых болезней и продлить жизнь. Об этом РИА «Новости» рассказал академик РАН Александр Румянцев.

Источник: Life.ru

По его словам, ежегодная прививка против гриппа особенно важна, поскольку именно эта инфекция чаще всего приводит к смертельным исходам среди старшего поколения. Также необходимо ставить периодические вакцины от пневмококка, гемофильной палочки, ветряной оспы и папилломавируса, вызывающего онкологические заболевания у женщин.

Ранее Life.ru писал, что вакцинацию против менингококковой инфекции планируют включить в бесплатный Национальный календарь профилактических прививок к 2027 году. Изначально обсуждался более ранний срок — 2025 или 2026 год. Тем не менее сроки продлили из-за необходимости наладить в России полный цикл производства данных вакцин.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.