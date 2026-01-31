Академик Румянцев призвал пожилых людей вакцинировать от пяти заболеваний

По его словам, ежегодная прививка против гриппа особенно важна, поскольку именно эта инфекция чаще всего приводит к смертельным исходам среди старшего поколения. Также необходимо ставить периодические вакцины от пневмококка, гемофильной палочки, ветряной оспы и папилломавируса, вызывающего онкологические заболевания у женщин.
Ранее Life.ru писал, что вакцинацию против менингококковой инфекции планируют включить в бесплатный Национальный календарь профилактических прививок к 2027 году. Изначально обсуждался более ранний срок — 2025 или 2026 год. Тем не менее сроки продлили из-за необходимости наладить в России полный цикл производства данных вакцин.
