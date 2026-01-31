В Госдуме предложили информировать граждан о праве на пенсию

Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.
«В целях обеспечения полноценной реализации прав граждан предлагаю законодательно закрепить обязанность Социального фонда России направлять гражданам персонализированные уведомления о двух ключевых событиях: о приобретении предпенсионного статуса с разъяснением всех положенных льгот и о точной дате возникновения права на страховую пенсию по старости с указанием ее предварительного размера», — сказано в документе.
Согласно инициативе, такие уведомления предлагается направлять гражданам заблаговременно через личный кабинет на портале «Госуслуги»: первое — за 6 месяцев до наступления предпенсионного возраста, второе — за 3−6 месяцев до даты возникновения пенсионного права. Также предлагается предусмотреть дублирование информации по SMS и, при необходимости, почтой.
Как отметил вице-спикер Госдумы, в настоящее время гражданин вынужден самостоятельно инициировать процесс получения информации о своих пенсионных правах. По его словам, отсутствие заблаговременного и персонализированного информирования приводит к повсеместным случаям, когда люди не владеют информацией о точной дате возникновения права на пенсию и обращаются за ее назначением с опозданием, безвозвратно теряя часть ежемесячных выплат за каждый пропущенный месяц.
«Реализация данной инициативы станет для граждан гарантией своевременного получения пенсии в полном объёме и реализации всех социальных прав, а также снизит уровень стресса и правовой неопределенности у населения. Эта мера станет еще одним шагом к повышению эффективности и прозрачности социальной системы, позволит снизить нагрузку на клиентские службы СФР за счет автоматизации и будет способствовать укреплению доверия граждан к государственным институтам», — отметил Чернышов.