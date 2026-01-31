В Госдуме предложили информировать граждан о праве на пенсию

Как отметил вице-спикер Госдумы, в настоящее время гражданин вынужден самостоятельно инициировать процесс получения информации о своих пенсионных правах. По его словам, отсутствие заблаговременного и персонализированного информирования приводит к повсеместным случаям, когда люди не владеют информацией о точной дате возникновения права на пенсию и обращаются за ее назначением с опозданием, безвозвратно теряя часть ежемесячных выплат за каждый пропущенный месяц.