На концертах Долиной усилили безопасность из-за «нездорового» интереса публики

«Я понимаю, что сейчас существует и будет разный интерес к Ларисе Долиной, иногда — не всегда здоровый. Да, это так. В том числе и меры безопасности мы значительно усилили, потому что бывают провокационные заявления», — заявил Пудовкин.
Напомним, перед первым в этом году московским концертом Ларисы Долиной был задержан человек, пытавшийся вымогать у неё деньги и угрожавший срывом мероприятия. Инцидент произошёл накануне выступления певицы в баре Petter. По словам Пудовкина, злоумышленник размещал угрозы в социальных сетях. Он добавил, что подозреваемого уже разыскали, избрали меру пресечения и сейчас проверяют его действия.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.