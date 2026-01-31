Ричмонд
На концертах Долиной усилили безопасность из-за «нездорового» интереса публики

Меры безопасности на концертах Ларисы Долиной усилены. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель певицы Сергей Пудовкин, связав это решение с повышенным, а порой и нездоровым интересом публики к артистке.

«Я понимаю, что сейчас существует и будет разный интерес к Ларисе Долиной, иногда — не всегда здоровый. Да, это так. В том числе и меры безопасности мы значительно усилили, потому что бывают провокационные заявления», — заявил Пудовкин.

Напомним, перед первым в этом году московским концертом Ларисы Долиной был задержан человек, пытавшийся вымогать у неё деньги и угрожавший срывом мероприятия. Инцидент произошёл накануне выступления певицы в баре Petter. По словам Пудовкина, злоумышленник размещал угрозы в социальных сетях. Он добавил, что подозреваемого уже разыскали, избрали меру пресечения и сейчас проверяют его действия.

