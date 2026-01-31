На концертах Долиной усилили безопасность из-за «нездорового» интереса публики

Напомним, перед первым в этом году московским концертом Ларисы Долиной был задержан человек, пытавшийся вымогать у неё деньги и угрожавший срывом мероприятия. Инцидент произошёл накануне выступления певицы в баре Petter. По словам Пудовкина, злоумышленник размещал угрозы в социальных сетях. Он добавил, что подозреваемого уже разыскали, избрали меру пресечения и сейчас проверяют его действия.