Жертва P. Diddy дала показания против Эминема: в чем обвинили рэпера

Жертва P. Diddy обвинила Эминема в бездействии во время изнасилования.

Источник: Комсомольская правда

Жертва сексуального насилия рассказала, что рэпер Эминема не предпринял действий, чтобы остановить музыканта P. Diddy от изнасилования в загородном клубе в Огайо. Об сообщает Life.ru со ссылкой на документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Пострадавшая рассказала, что в подростковом возрасте работала в этом клубе. Согласно опубликованным данным, его посещали Эпштейн, осужденная Гислейн Максвелл и P. Diddy.

Женщина утверждает, что ее силой принуждали к сексу с гостями, удерживали, угрожали ножом и вводили наркотики. Она описала один из страшных эпизодов. Пострадавшая оказалась обнаженной в ванной, а мужчина угрожал ножом и обещал выбросить ее в мусорный бак.

По ее словам, в этом же клубе в тот момент находился Эминем, но он ничего не предпринял, чтобы остановить насильников. При этом она не помнит, чтобы этот репер совершал какие-то действия против нее.

Ранее KP.RU писал, что американский иллюзионист Дэвид Копперфилд и модель Клаудия Шиффер проводили помолвку на острове Эпштейна. Из материалов следует, что сам финансист использовал билеты на шоу Копперфилда в качестве награды для своих жертв.

