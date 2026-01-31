Ричмонд
В Хабаровском крае открылась 18‑я ледовая дорога

В районе имени Лазо заработала новая «зимняя» переправа по льду.

Источник: Телеграм-канал МЧС Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается открытие ледовых переправ, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На реке Катэн в 3,5 км от посёлка Катэн заработала новая «зимняя» дорога по льду. Это третья ледовая переправа в районе им. Лазо и 18‑я — в крае в текущем сезоне.

Сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю взяли переправу на контроль. Обслуживающая организация оборудовала проезды, установила дорожные и информационные знаки, организовала постоянный мониторинг состояния льда.

МЧС напоминает о ключевых правилах безопасности на водных объектах зимой:

  • выбирать места для отдыха и рыбалки с особой осторожностью;
  • не выезжать на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости;
  • пересекать водоёмы только по оборудованным переправам;
  • строго соблюдать требования всех установленных знаков;
  • на переправе запрещено останавливаться, двигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим;
  • не превышать допустимую грузоподъёмность переправы.

В случае происшествия необходимо незамедлительно звонить на номер «112».