Более двух тысяч ёлок после праздников передали питомцам зоосада «Приамурский»

В Хабаровском крае успешно завершилась экологическая акция «Вторая жизнь новогодней ёлке». Жители региона совместно с региональным оператором собрали и передали в зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева более 2 000 отслуживших своё на праздниках хвойных деревьев. Теперь эти ели, сосны и пихты стали частью повседневной заботы о животных. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Для обитателей зоосада хвоя и стволы деревьев выполняют сразу несколько важных функций. Они служат натуральной витаминной добавкой к рациону травоядных животных — лосей, изюбров, пятнистых оленей. Даже белый медведь Алмаз с удовольствием лакомится еловыми ветками. Для хищников, таких как лев Аслан и леопарды Эльфа и Стивен, стволы становятся когтеточками и объектами для игр, что помогает поддерживать их естественное поведение.
«Для наших питомцев хвойные деревья — это целая мини-экосистема: и корм, и подстилка, и элемент обогащения среды», — отметил и.о. директора зоосада Андрей Данилов.
Акция не только даёт практическую пользу, но и способствует экологическому просвещению. Всё больше жителей края осознают важность разумного потребления и выбирают искусственные ёлки или ответственно утилизируют живые, давая им вторую жизнь.