Более двух тысяч ёлок после праздников передали питомцам зоосада «Приамурский»

Для обитателей зоосада хвоя и стволы деревьев выполняют сразу несколько важных функций. Они служат натуральной витаминной добавкой к рациону травоядных животных — лосей, изюбров, пятнистых оленей. Даже белый медведь Алмаз с удовольствием лакомится еловыми ветками. Для хищников, таких как лев Аслан и леопарды Эльфа и Стивен, стволы становятся когтеточками и объектами для игр, что помогает поддерживать их естественное поведение.